Mustafa Denizli'den Diagne mesajı: Travma olmuş olabilir

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında takımın yaşadığı performans düşüşünü değerlendiren Denizli, "İlk yarının en pozitif futbolunu oynayan, en fazla gol atan, en fazla pozisyon üreten, kaybettiği maçlarda dahi taraftarlarına, izleyenlere keyif veren Kasımpaşa ikinci yarıya düşündüğümüzün gerisinde başlangıç yaptı" şeklinde konuştu.

"Ayağa kalkıp devam edeceğiz"

Takımın Avrupa kupalarına katılma hedefi için de Denizli, "Kasımpaşa, Avrupa'ya mutlaka gitmeli hedefiyle başladık. Şu anda ikinci yarı itibarıyla bu hedefin lig ayağında sendeleme yaşıyoruz. Futbol sıkıntıların, mutlulukların çok kısa sürede yaşandığı yarış. Bu camiaya hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldik. Başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız, futbolcularımız, hiçbir şekilde bu düşüncede sapmaya gitmeyecektir. Sendeledik ama düşmeyeceğiz. Ayağa kalkıp devam edeceğiz. 4-5 puan hedefimizin gerisinde kaldık. Önümüzdeki uzun süreç bunları telafi etmek için yeterli süreçtir" dedi.

"Gol konusunda sıkıntılarımız var"

Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılmasıyla oluşun gol sıkıntısıyla ilgili Denizli, "Bir takımın alışkanlıkları vardır. Oyun içindeki hissetmeleri, anlaşmaları, uyum sağlamaları sekteye uğratabilir. Diagne'nin ayrılığı da takım için kısa süreli olsa da böyle bir durumu ortaya çıkarmıştır. Diagne, ilk yarıda bu ligin en fazla gol atan oyuncusu. Çok ufak da olsa bir travma yaratmış olabilir. Gol sıkıntısı çekerseniz ilk gündeme gelecek soru budur" şeklinde konuştu.

"Galatasaray iyi takım"

Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray ile oynanacak mücadelede eski öğrencisi Diagne'ye özel özel önlem almaktan çok karşılaşmaya takımsal olarak baktığını dile getiren Denizli şöyle konuştu;

"Kişilere önlem almakla takıma önlem almak arasında farklar vardır. Diagne'nin ne gibi yetenekleri olduğunu biliyoruz, her takım biliyordur. Bazen aldığınız önlemler yeterli olmayabiliyor. Sadece Diagne özelinde düşünmemek lazım. Galatasaray'ın iyi takım olduğunu, kadrosunu güçlendirdiğini biliyoruz. Hiçbir şekilde oyun düşüncemizin dışına çıkmadan Galatasaray'a karşı da öyle mücadele edeceğiz. Her türlü bireysel düşüncelerimizi de ortaya koyacağız"