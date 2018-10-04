SALON SPORLARI

Naim Süleymanoğlu'na karşı açılan babalık davası sonuçlandı

Naim Süleymanoğlu'na açılan babalık davası sonuçlandı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası karara bağlandı. Mahkeme davanın kabulüne karar verdi.

Haber Merkezi DHA
Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz kasım ayında hayatını kaybetmişti.

Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz kasım ayında hayatını kaybetmişti.

Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları katıldı. Saat 11.30'da başlayan ve 10 dakika süren davaya bakan hakim, Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı.

  • Rapora göre, Sekai Mori'nin DNA eşleşmesine göre yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Mahkeme babalık davasının kabulüne karar verdi.

Naim Süleymanoğlu'nun kabri açıldı
Naim Süleymanoğlu'nun kabri açıldı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu’nun ölümünün ardından 27 yaşındaki Japon uyruklu Sekai Mori milli halterciye babalık davası açmıştı. Mahkeme, Naim Süleymanoğlu’nun mezarının açılması (fekk-i kabir) ve DNA örneğinin alınmasına karar vermişti. Sabah saatlerinde Naim Süleymanoğlu’nun Edirnekapı’daki mezarı başına gelen polis ekipleri mezarın çevresini şeritler çekerek kapattı. Mezarın açılması için olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu uzmanlar ve belediye ekipleri olay yerine geldi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, mezar açım işleminin görüntülenmemesi için mezarın önünü branda ve araçlarla kapattı. Sekai Mori’yi avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe temsil ederken Esin ve Sezin Süleymanoğlu’nu da Av.Aziz Demir temsil etti. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi Hakimi Emine Selda Öcal’ın mezar başına gelmesiyle kabir açıldı ve Naim Süleymanoğlu’nun cenazesinden DNA örnekleri alındı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterciden alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu’nda incelenerek, Sekai Mori’den alınan örneklerle karşılaştırılacak. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme ise dava sürecine şekil verecek.

Rekorların peşinde bir ömür: Naim Süleymanoğlu
Yeni Şafak

Rekorların peşinde bir ömür: Naim Süleymanoğlu

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitirdi. İşte 'Cep Herkülü'nün başarılarla dolu kariyerinin unutulmaz anları...

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.