SERİE A

Napoli Kulübü Başkanı De Laurentiis'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Napoli Kulübü Başkanı De Laurentiis'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan De Laurentiis'in dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, De Laurentiis'in dün Milano'da gerçekleştirilen Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı hatırlatıldı.

  • Toplantı sırasında diğer kulüp başkanlarıyla yemek yiyen 71 yaşındaki De Laurentiis'in, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.

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