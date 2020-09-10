Napoli Kulübü Başkanı De Laurentiis'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan De Laurentiis'in dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, De Laurentiis'in dün Milano'da gerçekleştirilen Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı hatırlatıldı.
- Toplantı sırasında diğer kulüp başkanlarıyla yemek yiyen 71 yaşındaki De Laurentiis'in, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. https://t.co/bR2mdh4wPr
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. https://t.co/bR2mdh4wPr— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 10, 2020
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