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Napoli'nin Kim Min-Jae ısrarı devam ediyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, Kim Min-Jae'ye teklif yağıyor. Devre arasında Napoli'nin teklifi reddedilirken, İtalyan ekibinin bir kez daha sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Napolinin Kim Min-Jae ısrarı devam ediyor: Yeni teklif ile geliyorlar
Kim Min-Jae

Fenerbahçe’nin devre arasında teklifini reddettiği Napoli’nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor. Napoli, Güney Koreli stoper için bir kez daha Fenerbahçe’nin kapısını çaldı.

15 milyon euro teklif edecek

Napoli’nin Kostas Manolas’ın boşluğunu doldurma isteğinde olduğunu belirtildi. Kim’in sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bedeli yer alırken, Napoli’nin ise 15 milyon euro bonservis bedeli teklif edeceği gelen haberler arasında.

  • Fenerbahçe ile Napoli arasında Eljif Elmas transferinden dolayı ilişkiler bulunuyor. İtalya Serie A Ligi ekibi Napoli devre arasında Güney Koreli stoperi transfer etmek istemiş, ancak sarı-lacivertliler bu teklifi geri çevirdi.

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