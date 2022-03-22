Nef Stadyumu Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Avrupa’da bir ilk olan ve geçen yıl Nef Stadyumu’nda kurulumuna başlanan güneş enerjisi santrali, kurulu güç bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak tarihe geçti ve stadyum, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stat unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Galatasaray ile Enerjisa Enerji’nin Güneş Enerji Santrali Devreye Alma ve Guinness Rekor Takdim Töreni de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık ve Enerjisa Enerji CEO’su ve Enerjisa Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ve Enerjisa Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Esentürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

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“Galatasaray’ın geleceği ve Türkiye için önemli bir proje”

“İlklerin kulübü Galatasaray yine bir ilki gerçekleştiriyor” diyerek sözlerine başlayan başkan Burak Elmas, “37. başkanımız merhum Mustafa Cengiz döneminde imzası atılan yine aynı yönetimden Yusuf Günay’ın emekleriyle gerçekleştirilen bu önemli projenin bitişi bizim döneme denk geldi. Tekrar emeği geçen başta merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Enerjisa Enerji’ye de çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede bu önemli projeyi sonuçlandırdılar. Galatasaray’ın geleceği ve Türkiye için önemli bir projeye imza attılar. Bizim önemli projelerimizden biri de stadyumda çok daha fazla fonksiyonları devreye sokarak gelir elde etmek. Daha fazla yaşayan, maç günleri dışında da gelir kalemleri üreten ticari alana çevirme projemiz var. Bu doğrultuda Enerjisa ile yaptığımız projenin büyük önemi var. Bu güneş santrali 25 yıl sonunda ciddi anlamda gelir üretecek. Hatta proje devreye girmesiyle enerji maliyetinde avantaj sağlamaya başladık. Bu güneşin enerji santrali, Türkiye’de çatı üzerine kurulmuş performansa dayalı hayata geçirilmiş ilk projedir. Tekrar Enerjisa’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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“Galatasaray’ı geleceğe hazırlamak anlamında önemli bir konu”

Her alanda uzun süre kendileriyle çalışabilecek ortaklar arayışı içinde olduklarını da belirten Elmas, “Enejisa’yı da bu ortaklardan biri olarak görüyoruz. Onlarla birlikte diğer tesislerde de enerji alanında hangi projelerde birlikte çalışılabilir diye bir çalışma grubumuz var enerjide inovasyon çok önemli. Belli sektörlerde tecrübeli böyle önemli ortaklarla birlikte olarak belli sektörlerle gelir üretmek Galatasaray’ı geleceğe hazırlamak anlamında önemli bir konu. Nasıl sürdürülebilir bir enerji projeleri yapabiliriz, nasıl uzun vadeli enerjiyle ilgili projeler üretiriz diye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Galatasaray olarak ilkleri yaşatmak misyonuyla kurulduk”

Bu projenin statta harcanan elektrik ihtiyacının yüzde 63’ünü karşıladığını belirten Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık da şu cümlelere yer verdi:

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“Sürdürebilirlik ihtiyacının ilk noktası artan nüfus ve bu nüfusun kaynaklarını yenileyebilme hızına dünyanın yetişememesi. Biz 50 yıldır cepten yiyoruz, çocuklarımızın, torunlarımızın kaynaklarını. Barack Obama’nın söylediği bir söz vardı; ‘İklim değişikliğinin etkilerini hisseden ilk ve bunu değiştirebilecek son nesiliz’. Galatasaray olarak ilkleri yaşatmak misyonuyla kurulduk. Bu genlerimize işlemiş durumda. Kendimizi artık sporla sınırlamamak için bunu sürdürebilirlik anlamında da bir ilke taşımak istedik. Aynı zamanda bu proje stadyumda harcanan elektriğin yüzde 63’ünü karşılıyor.”

“25 yılın sonunda 1 milyardan fazla gelir sağlayacak bir proje”

Projenin 25 yılın sonunda 1 milyar TL’den fazla gelir sağlayacağına dikkat çeken Murat Pınar, “Sürdürülebilirlik; memleket faydasına, gelecek nesillerin bugünkü sorunların dışında yaşaması için yeni sorumluluk alanları almak. Bu proje de böyle bir projeydi. Pandemi ve sonrasında enerjinin en önemli konulardan birisi olduğu aşikar. Bu anlamda da yerinde tüketebilmek. Ürettiğiniz şey, yerinde tüketilecek. Galatasaray ile yaptığımız proje, hem memlekete hem Galatasaray’a hem Türk sporuna hem de gelecek nesillere örnek olduğunu düşünüyoruz. Bu projenin önemli konularından bir tanesi aslında 4 ay gibi kısa sürede bu noktaya gelmesi. Bu 2 bin hanelik bir kasabanın elektrik ihtiyacını karşılayacak elektrik santrali. 25 yılın sonunda 1 milyar TL’den fazla gelir sağlayacak bir proje. Böyle bir proje ile rekorlar kitabına girdiğimiz için onur ve gurur duyuyorum” diye konuştu.

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Yeni proje hazırlıklarının olduğuna da dikkat çeken Pınar, “Enerji deyince sadece Türkiye’den bahsetmiyoruz. Artık enerji önemli bir konu. Bunun için her bireyin kendi üzerine düşeni gelecek için düşünmesi lazım” dedi.

“Harika bir projeyi çok kısa sürede hayata geçirdik”

Dünyanın çatı üstündeki en büyük güneş enerji santralinin yapıldığını vurgulayan Ersin Esentürk de, “Harika bir projeyi çok kısa sürede hayata geçirdik. Bundan Galatasaray çok fayda sağlayacak. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu projeden yıllık 4.5 milyon kilowatt elektrik üretilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Guinness Rekorlar Kitabı hakemi ve Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı, stat üzerinde 10 bin 404 güneş paneliyle 4.2 megawatt'lık elektrik üretimi sağlanacağını ve böylelikle rekorun Brezilya’dan, Türkiye’ye geçtiğini aktardı. Subaşı, rekor sertifikasını Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’a takdim etti.

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