Nefes kesen maçta Cedi Osman'dan 19 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın Spurs'ü konuk ettiği mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Spurs, Rudy Gay'in bitime bir saniye kala attığı basketle maçı uzatmaya (118-118) taşısa da Cavaliers, sahadan 132-129 galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Andre Drummond 28 sayı, 17 ribaunt, Collin Sexton 26 sayı, Larry Nance 19 sayı, 10 ribaunt ve Cedi Osman 19 sayı, 6 asist, 4 ribauntla oynadı.

Spurs cephesinde DeMar DeRozan 25 sayı, 8 ribaunt, Rudy Gay 19 sayı, 9 ribuaunt ve Dejounte Murray 17 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla mücadele etti.