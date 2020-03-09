NBA

Nefes kesen maçta Cedi Osman'dan 19 sayı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, San Antonio Spurs'ü 132-129 yendikleri karşılaşmada 19 sayı, 6 asist, 4 ribaunt üretti.

Haber Merkezi AA
Milli basketbolcu Cedi Osman, performansıyla büyük alkış aldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman, performansıyla büyük alkış aldı.

Fotoğraf: Ken Blaze / Reuters

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın Spurs'ü konuk ettiği mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Spurs, Rudy Gay'in bitime bir saniye kala attığı basketle maçı uzatmaya (118-118) taşısa da Cavaliers, sahadan 132-129 galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Andre Drummond 28 sayı, 17 ribaunt, Collin Sexton 26 sayı, Larry Nance 19 sayı, 10 ribaunt ve Cedi Osman 19 sayı, 6 asist, 4 ribauntla oynadı.

Spurs cephesinde DeMar DeRozan 25 sayı, 8 ribaunt, Rudy Gay 19 sayı, 9 ribuaunt ve Dejounte Murray 17 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla mücadele etti.

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