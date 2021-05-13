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Nefes nefese

Son haftaya 3 takımın da şampiyonluk iddiasıyla girdiği Süper Lig’de ipi göğüsleyecek ekip averajla belirlenebilir. Süper Lig’de daha önce şampiyon 4 kez averajla belli oldu. Ligde 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son haftada netleşecek. Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2’sinde zirve son haftada el değiştirdi .

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Nefes nefese​
Süper Lig’de 41. hafta maçlarının ardından Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray averajla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun son haftasına 3 takım şampiyonluk iddiasıyla girerken, kupayı kaldıracak takım averajla belirlenebilir. Süper Lig’de 41. hafta maçlarının ardından Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray averajla ikinci sırada bulunuyor. Ligde 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer alıyor. Son hafta maçlarının 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacağı ligde Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Galatasaray da evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’a konuk olacak.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

  • Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak. Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak. Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın kaybetmesi halinde yine sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine götürecek. Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak. Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

DÖRT KEZ AVERAJLA ŞAMPİYONLUK

Ligin geride kalan 62 sezonunda şampiyonlar 4 kez gol averajıyla belli oldu. 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50’şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli takım şampiyonluğa ulaştı. 1985-1986’da ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray’ın gol averajıyla önünde ligi zirvede tamamladı. 1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş’ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı. 2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82’şer puanla tamamladı. Uygulamada olan ikili averaja göre, rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım şampiyonluğu ulaştı.

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