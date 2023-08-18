Nenad Bjelica 25 yıl sonra bir ilkin peşinde

Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, sarı-kırmızılılar karşısında galip gelerek 2’de 2 yapmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinin ilk Hırvat çalıştırıcısı olan Nenad Bjelica, dış sahada oynanacak olan karşılaşmadan galip ayrılması halinde 25 yıl sonra bir ilk gerçekleştirmiş olacak.

Bordo-mavililerin teknik patronu Nenad Bjelica, cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sakatlığı bulunan Edin Visca'nın forma giyemeyeceğini açıkladı. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren 51 yaşındaki teknik adam, "En az 4, en fazla 5 oyuncu alacağız" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray maçıyla birlikte bordo-mavili takımın başında 10. kez yer alacak. Geçtiğimiz sezonun sıkıntılı döneminde takımın başına gelen Bjelica, çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. 51 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon oynanan ve 3-1 kaybedilen Fenerbahçe müsabakasının ardından bu sezon Galatasaray maçıyla ikinci büyük maçına çıkacak.