Nenad Bjelica: Daha iyilerdi ve galibiyeti hak ettiler

Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Teknik direktör Nenad Bjelica maç sonu açıklamalarda bulundu.





Nenad Bjelica'nın açıklamaları:

"Galatasaray'ı kutlarım. Daha iyilerdi ve galibiyeti hak ettiler. İlk golde gereksiz bir hata oldu. Bu tip topları merkez bölgede istemiyoruz ama gereksiz bir hata oldu. Mauro Icardi de böyle topları gol yapabilecek kalitesi var"





"Aslında yediğimiz gol öncesi de iyi fırsatlarımız vardı. Daha sonra da duran toplardan da gol bulabilirdik. Rakibimizi tebrik ediyorum"





"Bu sene yarışmak istiyoruz. Elimizdekiler ile en iyi mücadeleyi vermek istiyoruz. Şanssız sakatlıklar yaşadık ama bunu mazeret olarak söylemiyorum. 3 transfer daha yapacağız"





"Taraftarlarımız rahat olsun, A-B planımız mevcut. Elimizde 10 kişilik santrfor listemiz var. Şunu garanti olarak söylüyorum kaliteli bir forvet alacağız"





"Trezeguet’nin kaburgasında kırık var. Ama maalesef o pozisyonda faul bile çalınmadı"





Trezeguet'in yaşadığı üzüntü.











