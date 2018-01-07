SÜPER LİG

Neustadter savunmakta zorlandığı futbolcuyu açıkladı

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Roman Neustadter, karşısında en çok zorlandığı oyuncunun Alanyasporlu Vagner Love olduğunu açıklarken, Brezilyalı golcüden özgü dolu sözlerle bahsetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig’in ilk yarısında başarılı bir performans gösteren Roman Neustadter savunmada Aykut Kocaman’ın ilk tercihleri arasında geliyor.

Süper Lig’in ilk yarısında başarılı bir performans gösteren Roman Neustadter savunmada Aykut Kocaman’ın ilk tercihleri arasında geliyor.

Fotoğraf: IHA

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Roman Neustadter, düzenlenen basın toplantısında "Süper Lig'de en çok zorlandığın futbolcu kim" sorusuna "Vagner Love" cevabını verdi.

"Onu durdurmak çok zor"

Brezilyalı futbolcudan övgüyle baheseden Neustadter, "Onu durdurmak gerçekten zor. Çok çabuk hareket edebilen bir oyuncu. Onun gibi oyuncular karşısında daha iyi olduğunuzu göstermek istersiniz. Böyle oyuncularla oynamak gerçekten güzeldir. Onunla oynadığımız zaman ya o kötü günündeydi ya da biz iyiydik" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etmişti. Vagner Love bu maçta 1 asist kaydetmişti.
Geçen sezonun gol kralı Vagner Love, bu sezon çıktığı 14 lig maçında 10 gol kaydetti.
Geçen sezonun gol kralı Vagner Love, bu sezon çıktığı 14 lig maçında 10 gol kaydetti.

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