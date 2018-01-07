Neustadter savunmakta zorlandığı futbolcuyu açıkladı

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Roman Neustadter, düzenlenen basın toplantısında "Süper Lig'de en çok zorlandığın futbolcu kim" sorusuna "Vagner Love" cevabını verdi.

"Onu durdurmak çok zor"

Brezilyalı futbolcudan övgüyle baheseden Neustadter, "Onu durdurmak gerçekten zor. Çok çabuk hareket edebilen bir oyuncu. Onun gibi oyuncular karşısında daha iyi olduğunuzu göstermek istersiniz. Böyle oyuncularla oynamak gerçekten güzeldir. Onunla oynadığımız zaman ya o kötü günündeydi ya da biz iyiydik" ifadelerini kullandı.