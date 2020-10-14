AVRUPA ŞAMPİYONASI

Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda zirveye yürüyor

Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda zirveye yürüyor

Gol sayısını 64'e çıkaran Neymar, Brezilya Milli Futbol Takımı'nın en skorerleri listesinde 2. sıraya yükseldi. Peru karşısında hat-trick yaparak Ronaldo Nazario'yu geçen Neymar, Pele'nin arkasında 2. sıraya yerleşti.

Haber Merkezi AA
Neymar Peru maçında 3 gol kaydetti.

Neymar Peru maçında 3 gol kaydetti.

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 2. maçında Peru'ya konuk oldu. Brezilya, 86. dakikada 10, 89. dakikada ise 9 kişi kalan rakibini 4-2 yenerek gruptaki ikinci karşılaşmasını da kazandı.

Brezilya'yı galibiyete, ikisi penaltıdan, 3 gol kaydeden Neymar taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli formayla çıktığı 103. maç sonunda gol sayısını 64'e çıkardı.

  • 62 golü bulunan Ronaldo Nazario'yu geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer oyuncusu oldu. Efsane futbolcu Pele, 77 golle listenin zirvesinde yer alıyor.

PSG 9 yıl sonra Marsilya'ya kaybetti: Maçta 5 kırmızı kart çıktı (ÖZET)
PSG 9 yıl sonra Marsilya'ya kaybetti: Maçta 5 kırmızı kart çıktı (ÖZET)

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.9 yıl sonra galip geldilerParc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.5 kırmızı kart çıktıKarşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.Ligdeki ilk maçında Lens'e 1-0 yenilen son şampiyon PSG, ikinci maçta da 3 puanla tanışamadı.PSG Marsilya maç özetini izlemek için tıklayınız.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Lebron: Yüzüklerin Efendisi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.