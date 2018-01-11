Neymar gol sevincine açıklık getirdi

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde Amiens'i deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Maçın ikinci yarısında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Neymar, gol sonrası ayakkabını alnına koyarak dikkat çeken bir sevince imza attı.

Bir kesim tarafından rakibe saygısızlık yaptığı yönünde eleştiriler alan Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada bu sevinci yakın bir arkadaşı için yaptığı belirterek, "Celso Moraes'i tanıyanlar neden böyle sevindiğimi bilirler, tanımayanlar da istediği gibi algılarlar" ifadelerini kullandı.