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NHL kalecisi Gustavsson'dan tarihi gol

NHL kalecisi Gustavsson'dan tarihi gol

15:5516/10/2024, среда
DHA
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Gustavsson
Gustavsson

Amerikan Buz Hokeyi Ligi, Minnesota Wild'in Louis Blues'a karşı 4-1 kazandığı maça kaleci Gustavsson damga vurdu. Gustavsson, boş kaleye attığı golle tarihe geçti.

Amerikan Buz Hokeyi Ligi, Minnesota Wild'in Enterprise Center'da St. Louis Blues'a karşı 4-1 kazandı.


Bu karşılaşmaya kaleci Gustavsson damga vurdu. Gustavsson, boş kaleye attığı tarihi şutla NHL maçında gol atan kaleciler listesine girdi.


Toplamda 15 NHL maçında kaleciler tarafından 18 gol atıldı. Bu gollerden 16'sı normal sezonda, 2 tanesi ise Stanley Kupası Play-Off'larında filelere gitti. Gustavsson ayrıca maçta 27 kurtarış yaptı.




#Amerikan Buz Hokeyi Ligi
#Gustavsson
#NHL

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