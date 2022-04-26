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Nihat Kahveci: Beşiktaş'ı eksik oynattı

Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın yıldız ismi Pjanic'in performansını eleştirdi. Kahveci, Boşnak oyuncunun takımı eksik oynattığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Kahveci: Beşiktaşı eksik oynattı
Beşiktaş'ın eski golcüsü Nihat Kahveci

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic, maçtaki performansıyla eleştirilerin hedefine oturdu.

10 maç sonra ilk 11’de sahaya çıkan yıldız futbolcu, 83. dakikada yerini Cyle Larin'e bıraktı.

"11'de oynadı demeye dilim varmıyor"

Beşiktaş-Kasımpaşa maçını TRT Spor'da değerlendiren Nihat Kahveci, Miralem Pjanic'in takımı eksik oynattığını söyledi.

Kahveci, "Uzun bir aranın ardından yaklaşık 10 maç sonra 'Pjanic ilk 11'de sahaya çıktı' demeye bile dilim varmıyor. Çünkü 11'de çıkmadı, Beşiktaş'ı baya eksik oynattı. Çok kötü bir performans gösterdi. Sonuçta Pjanic, buraya gelmeden önceki CV'sine kimse bir şey diyemez. Her taraftar şok oldu, beklenilmeyen bir transferdi ama çok beklentilerin altında kaldı. Herkesin kullanmasını istediği frikiği bile kötü kullanan bir Pjanic vardı" dedi.

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Pjanic, Beşiktaş formasıyla gol atamadı.

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