Nihat Kahveci: Ferdi'ye ceza makbuzu gelebilir

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Son 6 maçta 5. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın ardından zirve takibini sürdürdü.





TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, dikkati çeken yorumlarda bulundu. Kahveci'nin Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamaları şöyle:





"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"





"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Galatasaray'ın öyle yada böyle 3 puanla geçtiği hafta, Kayserispor son 3 maçı kazanmış, aklının bir ucu Sevilla maçında, bütün hafta taraftarların alınmaması konuşulmuş ama çıkıp maçın başında gol atıyorsun."





"Ferdi'nin şutu radara yakalanır"





"Ferdi'nin evine bir ceza makbuzu gelebilir. O top radara yakalanır çünkü. 131 km hızla gitmiş ve 28 metreden vuruyor bu topa. Son yıllarda üretilmiş en iyi robot diyorum Ferdi'ye. Nereye koysan oynuyor."









"Sevilla karşısında bu oyun olmaz"





"Fenerbahçe bu oyunla ligde kazanır ve kazandı da ama Sevilla karşısında bu oyun olmaz. Özellikle defansif anlamda. Lig artık 2 takım arasında geçecek ve Fenerbahçe de takibe devam edecek."





"Arda o golü atsa başka bir şey konuşurduk"





"Arda Güler'in işi kolay değil. Çocuk 20 dakikada her şeyi yapmak istiyor ve bugün zorlu deplasmanda bir anda 11'de buluyor kendini. Bugün yine topu tutma anlamında iyi işler yaptı. Gerçek Arda'yı 4-5 maç üst üste 70-80 dakika oynadıktan sonra göreceğiz. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda atsa başka şeyler konuşurduk. Orada da bilerek mi düştü bilmiyorum ama o işlere girmemeli."















