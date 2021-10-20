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Nihat Kahveci'den Beşiktaş yorumu: Hiçbir taraftar düşünmez

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, evinde Portekiz ekibi Sporting'i 4-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında eski siyah-beyazlı futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Kahveciden Beşiktaş yorumu: Hiçbir taraftar düşünmez
Nihat Kahveci

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, evinde Portekiz ekibi Sporting'i konuk etti. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş böylelikle Şampiyonlar Ligi grubunda puansız kalan tek takım oldu.

"Ersin'e teşekkür etmek lazım"

Mücadele sonrasında TRT Spor'da konuşan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi. Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na teşekkür etmek gerektiğini söyleyen Kahveci, "Beşiktaş pozisyona girdi ama Şampiyonlar Ligi'nde savunma olarak sağlam olacaksın. Ersin'e teşekkür etmek lazım, 90. dakikada bile kurtarış yapan bir Ersin vardı" ifadelerini kullandı.

"Rıdvan olabilirdi"

Rıdvan Yılmaz'ın 11'inde başlamasını gerektiğini belirten Nihat Kahveci, "Montero performansı hatırlıyorum Dortmund maçında, acaba olabilir miydi? N'Sakala performansını görünce Rıdvan 11'de olmalı mıydı diyoruz" dedi.

  • "Hiçbir taraftar düşünmez"
  • Beşiktaş'ın bu kadrosuyla daha iyi bir sıralamada olması gerektiğini söyleyen Kahveci, "O kadar güzel transferler yapıldı, en kötü 3. olarak devam eder dediğimiz bir Beşiktaş kadrosu kuruldu. Batshuayi, Alex, Pjanic geldi, basit isimler değil, buraları görmüş isimler. 3 maç sonunda 0 puanı hiçbir Beşiktaş taraftarı düşünmez. Bir Sporting beraberliği yazarsın, olmadı" ifadelerini kullandı.

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