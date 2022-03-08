Spor Nihat Kahveciden Kenan Karaman yorumu "Beşiktaşın kapasitesinde değil"
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Nihat Kahveci'den Kenan Karaman yorumu: "Beşiktaş'ın kapasitesinde değil"

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren A Milli Takım'ın ve siyah-beyazlıların eski futbolcusu Nihat Kahveci, Kenan Karaman'ın Beşiktaş için yetersiz olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Kahveciden Kenan Karaman yorumu: Beşiktaşın kapasitesinde değil
Nihat Kahveci

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Kenan Karaman'ın Beşiktaş'ın kapasitesinde olmadığını söyledi. Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

  • Kenan Karaman yetersiz
  • "Gol kaçırma makinesi olma yolunda ilerleyen Kenan, boş kaleye gol attı. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Kenan, yeni sezonda Beşiktaş kadrosunda ilk 11'de oynama ihtimali yok. Kenan boş kaleye gol attı ama Kenan gol attıktan sonraki gol atan oyuncuda bir özgüven artar ya, sonra bir pozisyon var Cristiano Ronaldo çıktı içinden Kenan'ın. Kendi başına bisikletler yaptı ama kimseyi geçmeden. Kenan iyi niyetli, koşuyor, karakteri düzgün bir oyuncu, iyi bir insan ama Beşiktaş'ın 11'inde oynayacak kapasitede değil."

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