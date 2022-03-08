Nihat Kahveci'den Kenan Karaman yorumu: "Beşiktaş'ın kapasitesinde değil"

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Kenan Karaman'ın Beşiktaş'ın kapasitesinde olmadığını söyledi. Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:
- Kenan Karaman yetersiz
- "Gol kaçırma makinesi olma yolunda ilerleyen Kenan, boş kaleye gol attı. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Kenan, yeni sezonda Beşiktaş kadrosunda ilk 11'de oynama ihtimali yok. Kenan boş kaleye gol attı ama Kenan gol attıktan sonraki gol atan oyuncuda bir özgüven artar ya, sonra bir pozisyon var Cristiano Ronaldo çıktı içinden Kenan'ın. Kendi başına bisikletler yaptı ama kimseyi geçmeden. Kenan iyi niyetli, koşuyor, karakteri düzgün bir oyuncu, iyi bir insan ama Beşiktaş'ın 11'inde oynayacak kapasitede değil."
Real Sociedad'ın Nihat Kahveci paylaşımı👇pic.twitter.com/EDOg3YSgKT
Real Sociedad'ın Nihat Kahveci paylaşımı👇pic.twitter.com/EDOg3YSgKT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 26, 2022