Nihat Kırmızı: Torrent'in tazminat maddesi yok Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. yöneticilerinden Nihat Kırmızı yapmış olduğu açıklamada, mevcut teknik direktör Domenec Torren'in tazminat maddesinin olmadığını söyledi Kırmızı, "Domenec Torrent, 'Devam etmek isterim ama gelen yönetim benimle devam etmek istemezse, benim sunumumu yeterli bulmazsa, zorluk çıkartacak değilim, gereğini yaparım' dedi. Herhangi bir tazminat yok. Kontrat üzerinden oturulur, konuşulur. Devam ederse 1.5 milyon euroluk bir kontratı var" dedi.

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