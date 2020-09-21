SÜPER LİG

Nihat Özdemir: Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, pandemi nedeniyle kulüplerin tedbir konusunda hassas olmaları gerektiğini belirtirken, "Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz" dedi. Yaşanan hakem hatalarına da değinen Özdemir, "Hakemler de insan. Biz bu hataları en alt seviyede, minimum seviyede tutmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Nihat Özdemir, futbol gündemine ilişkin merak edilen sorulara cevap verdi.

Nihat Özdemir, futbol gündemine ilişkin merak edilen sorulara cevap verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlamasından, yayıncı kuruluşa, gündemdeki hakem eleştirilerinden, takımların seyircili maç isteklerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Liglere vedam edeceğiz"

Liglerin pandemi sürecinde başlamasını ve kulüplerin tedbir konusunda hassas olmaları gerektiğini belirten Özdemir, "Liglerimiz başladı, Süper Lig takımlarımızı bu işlere çok dikkat ediyor, aynı şekilde 1'inci Lig takımlarımız da çok dikkat ediyor. Misli.com 2'nci Lig ve Misli.com 3'üncü Lig'de pandemiden dolayı bazı olaylar yaşıyoruz. Her kulübün dikkat etmesi lazım. Hakemlere gözümüz gibi bakıyoruz, onlarda da pozitif vakalar çıkıyor. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımları kamp yerlerini antrenman sahalarına daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz" diye konuştu.

"Maçlarımızı seyircili oynamak istiyoruz"

Takımların maçları seyircili oynama isteğine de değinen Özdemir, "Türkiye'de pandeminin seyrini hep birlikte takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz da bu işin üzerinde. Sürekli görüşme halindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu da bu işin üzerinde. Biz de maçları seyircili oynatmak istiyoruz, neredeyse yüzde 10 kapasiteli oynamasına da razı olduk ama Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu müsaade etmiyor. Önümüzdeki günlerde pandemi de bir rahatlama olursa görüşmelerimizi devam ettirerek bütün liglerimizi az da olsa, taraftarla hiç olmazsa localarımızı açarak liglerimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Yayıncı kuruluşla görüşmemiz sürüyor"

Yayıncı kuruluş ile yaşanan ödeme krizinin çözülmesi için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Özdemir, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Sık sık görüşüyoruz, inşallah onu da kısa sürede sonuçlandıracağız" dedi.

"Hakemler de insan"

Hakem hatalarının en asgari şekilde olması için çalıştıklarını söyleyen Özdemir, "Maçlarımızı hem hakemlerimiz, hem de VAR yönetiyor. Bunun TFF 1'inci Ligi ve Msli.com 2'nci Lig, Misli.com 3'üncü Lig'i var ve buralarda da hakem olaylarına maalesef rastlıyoruz, olabilir onlar da insan, VAR'da görevli olanlar da insan. Biz bu hataları en alt seviyede, minimum seviyede tutmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulu ve hakem arkadaşlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Her geçen hafta daha da iyi olacaklarına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı maç sonunda isyan etti: Bu hakemi sokaktan bulmuşlar
Çaykur Rizespor Başkanı maç sonunda isyan etti: Bu hakemi sokaktan bulmuşlar

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı olaylı başladı. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı karşılaşma sonrası Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'e adeta isyan etti.85. dakikada Sosa'nın ortasına hareketlenen Enner Valencia hava topuna çıkarken rakibin müdahalesiyle yüzünü tutarak yerde kaldı. Tereddütsüz penaltı noktasını gösteren Kardeşler'e Rizesporlu oyuncular büyük tepki gösterdi. Topun başına geçen Jose Sosa penaltı vuruşunu gole çevirerek Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandırdı. 'Bu hakemi sokaktan bulmuşlar'Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası hakem Arda Kardeşler'e yüklendi:VAR'a gitmiyorsun, direkt sarı kart gösteriyorsun... İki penaltıdan hakem de emin değil. Ne amaçla buraya geldi anlamadım. Birinci maçta bunu yapmanın anlamı yok! Bu hakemin bu işini bitirmeleri lazım, bir daha sahada olmaması lazım. Böyle hakem mi olur ya? Bu hakemi sokaktan getirmişler.

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