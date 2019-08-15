Nihat Özdemir: Yabancı sayısına kısıtlama gelmeli

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.

Uygulamada olan yabancı kontenjanıyla ilgili kararın 5 yıl önce alındığını hatırlatan Özdemir, "Sayın Fatih Terim o zaman Türkiye Futbol Direktörü'ydü. O dönem bizim yönetim ile Fatih Terim'in görüşmeleri neticesinde 28 kişilik kadroda 14 yabancının olabileceğini ve oynatmada yabancı sınırının kaldırıldığını ilan ettik. Ancak öyle önemli maçlar oldu ki bazı takımlarımız 11 yabancıyla çıktı. Bu Türk spor kamuoyunu rahatsız etti. İstiklal Marşı'mız okunurken, baktığımızda hiçbir Türk'ün olmadığını gördük. Bu bazı yerleri, insanları rahatsız etti, üzdü. Bu sayının fazla olduğunu, orada Türk oyuncularımızın olması gerektiğini söylediler." şeklinde görüş belirtti.

Nihat Özdemir, mevcut yabancı kontenjanın, A Milli Takım'a, Türk oyuncuların performansına ve altyapılara etki edip etmediğinin kamuoyunda tartışıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun doğru bir neticesini bulmuş değiliz. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Etkilenme derecesini de bilmiyoruz. Milli takımımız iyiye doğru gidiyor. Birçok oyuncumuzu yurt dışına ihraç ettik. Bu futbolculardan takımlarımız 120 milyon avro civarında gelir elde etti. Futbolcularımızın yurt dışına gitmesi ve milli takımımızın başarılı performansının bu sistem neticesinde olup olmadığını iyi analizini iyi yapmamız lazım. Sözleşmede 14 yabancı olsun ama sahada oynayacak yabancı sayısına bir kısıtlama getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ancak federasyonun bir gecede bunun kararını verebilecek bir durumu yok."

Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüşüp konuyla ilgili uygun bir çözüm bulacaklarının altını çizerek, "Bizim de beklediğimiz bazı şeyler var. Konunun birçok unsuru var. Bunların neticesinde bir karar vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.