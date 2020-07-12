Süper Lig'de uygulanmaya başlanacak olan yeni yabancı kuralı büyük tartışmalara yol açtı. Konuyla ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kararlarının arkasında olduklarını açıkladı.

İşte Nihat Özdemir'in Akşam gazetesine yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

''Teknik adamlar, yöneticiler çıkıp, ‘Bize sorulmadı’ diye konuşuyorlar. Bütün kulüplere bu konudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim? Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil. Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız. İlk sene sözleşme sayısını düşürmedik. Gelecek sezon 12’ye düşürdük. Kulüplerin ellerindeki yabancılar nedeniyle, zorda kalmasını istemedik. Ama bundan sonra ona göre transfer yapsınlar. Artı yabancı transfer etmek zorunda değiller. Biz bu değişikle alt yapıyı hedef gösteriyoruz. Alt yapıya önem versinler. 3 senelik bir proje sunduk ki herkes kendine çeki düzen versin, toparlansın.”