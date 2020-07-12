PTT 1.LİG

Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması: "Ben buna evet der miyim?"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yabancı kuralına yönelik eleştirilere cevap verdi. Özdemir, kulüplerin 11 yabancıyla sahaya çıkma isteğine 'ben buna izin verir miyim?' diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF Başkanı Nihat Özdemir

TFF Başkanı Nihat Özdemir

Fotoğraf: Erhan Elaldı

Süper Lig'de uygulanmaya başlanacak olan yeni yabancı kuralı büyük tartışmalara yol açtı. Konuyla ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kararlarının arkasında olduklarını açıkladı.

İşte Nihat Özdemir'in Akşam gazetesine yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

  • ''Teknik adamlar, yöneticiler çıkıp, ‘Bize sorulmadı’ diye konuşuyorlar. Bütün kulüplere bu konudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim? Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil. Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız. İlk sene sözleşme sayısını düşürmedik. Gelecek sezon 12’ye düşürdük. Kulüplerin ellerindeki yabancılar nedeniyle, zorda kalmasını istemedik. Ama bundan sonra ona göre transfer yapsınlar. Artı yabancı transfer etmek zorunda değiller. Biz bu değişikle alt yapıyı hedef gösteriyoruz. Alt yapıya önem versinler. 3 senelik bir proje sunduk ki herkes kendine çeki düzen versin, toparlansın.”

Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak
Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2020-2021 sezonu için başlama tarihini 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihini 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Ayrıca Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Futbolculardan sadece 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek.Süper Lig'de yeni yabancı sınırının detaylarıTürkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig’de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Yeni yabancı kuralının da açıklandığı kararların tamamı şu şekilde:Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.Yabancı kuralında altyapı oyuncularının detayları;-2020/21 - 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişmiş bir oyuncu-2021/22 - İlk 11'de alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu -2022/23 - ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş iki oyuncubulundurulması zorunlu olacak.1. Ligde yabancı sınırlaması kaç olacak? (2020-2021)TFF 1. Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 8 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 5 tanesi müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.TFF 1. Lig kulüpleri 2022-2023 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Rusya'da maç öncesi ısınan futbolcuya yıldırı...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.