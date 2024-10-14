Nijerya Milli Takımı 18 saat mahsur kaldı

Nijerya Milli Futbol Takımı, Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı'nda 18 saat mahsur kaldıktan sonra Bingazi'deki maça çıkmama kararı alarak Libya'dan ayrıldı.
Nijerya Milli Futbol Takımı, Ibrık Havalimanı'nda 18 saat mahsur kaldıktan sonra Libya'daki maça çıkmama kararı alarak şehirden ayrıldı.
Libya resmi ajansı LANA'nın haberinde, Nijerya Milli Takımı'nın 2025 Fas Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında yarın Bingazi'de Libya Milli Takımı ile yapacağı karşılaşmadan çekildiği aktarıldı.
Nijeryalı oyuncuların ülkelerine dönmek üzere havalimanından ayrıldığı belirtildi.
Libya medyasında yer alan haberlerde de, Libya Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemelerinde Nijerya'da oynadığı maç öncesinde aynı muameleyi gördüğü ve mütekabiliyet gereği Nijeryalı oyuncuların maçın oynanacağı Bingazi kentine 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı'na indirildiği ifade edilmişti.