Nobre'ye göre Türkiye'deki en iyi Brezilyalı Giuliano

Fenerbahçe'ye 2004 yılında transfer olarak Türkiye'deki kariyerine başlayan 37 yaşındaki santrfor, mavi-beyazlıların ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da açıklamalarda bulundu.

"Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum"

Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da da top koşturan Nobre, uzun yıldan bu yana Türkiye'de futbol oynadığı için mutlu olduğunu belirterek, "Fiziğim izin verirse, 1,5 sezon daha futbol oynamak istiyorum. Ailem İstanbul'da yaşıyor. Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Türkiye'de kalacağım. Antrenörlük kurslarına gideceğim. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'de teknik direktörlük yapacağım" diye konuştu.

"Türkiye'deki en iyi Brezilyalı Giuliano"

Nobre, Türkiye'de forma giyen en iyi Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçeli Giuliano de Paula olduğunu aktardı.

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Giuliano'nun çok iyi futbolcu olduğunu anlatan Nobre, "Giuliano, geçen sezon Zenit'te de çok iyi oynadı. UEFA Avrupa Ligi'nde goller atıp, asistler yaptı. Bu sezon ise gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Galatasaray'da oynayan Maicon ve Fernando da kaliteli oyuncular. Beşiktaş'ta forma giyen Talisca ve arkadaşım Adriano da çok önemli futbolcular. Ama Türkiye'de forma giyen en iyi Brezilyalı oyuncunun Giuliano olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Çalıştığım en iyi teknik direktör Denizli"

Nobre, Türkiye'de çalıştığı en iyi teknik adamın Mustafa Denizli olduğunu belirtti.

Mustafa Denizli'nin teknik direktör olduğu 2008-2009 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de çalıştığım en iyi teknik direktör Mustafa Denizli. Çok iyi ve akıllı bir hoca. Türk futbolunu ve ligini de çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

"Cenk inşallah başarılı olur"

Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un da en iyi Türk forvet oyuncusu olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, "Cenk, inşallah İngiltere'de başarılı olur. O, altyapı eğitimini Almanya'da almış. Neden altyapı eğitimini Türkiye'de almış bir oyuncu onun gibi olmasın. Türkiye'de aynı potansiyelde bir sürü oyuncu olduğuna eminim ama altyapı yetersiz" diye konuştu.

To all Evertonians! I am delighted and so excited to be an Everton player and I can’t wait to pull on the shirt to start competing in the Premier League. I saw plenty of good things in last night’s game from my teammates and I believe I will score goals for the Toffees. That’s what I’m here to do. I can’t wait to get started! 👍⚽️💙 Cenk Tosun (@cenktosun23)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 6, 2018 at 7:40öö PST )

"Milli takımda oynayamadığım için üzgünüm"

2006'da Türk vatandaşlığına geçerek Mert adını alan Nobre, A Milli Takım'da oynayamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Beşiktaş ve ardından formasını giydiği Mersin İdmanyurdu'nda çok etkili bir performans sergilediğini aktaran Nobre, "O dönemde milli takım için teklif bekledim ama gelmedi. O şansı elde edemedim. Milli takımda oynayamadığım için üzgünüm. Şu an ise taraftar olarak milli takımı destekliyorum" diye konuştu.

"Beşiktaş'ın şansı yüzde 50"

Nobre, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak Beşiktaş'ın tur atlama şansının yüzde 50 olduğunu savundu.

Bayern Münih'in çok kuvvetli bir takım olduğunu dile getiren Nobre, "Zor maçlar olacak. Beşiktaş başka takımla eşleşseydi, tur atlama şansı daha fazla olurdu. İlk maç çok önemli ama Beşiktaş'ın şansının yüzde 50 olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

00:09 dk 11 Aralık 2017 Diğer Bayern Münih'ten Beşiktaş'a Lewandowski'li gönderme UEFA Şampiyonlar ligi son 16 eşleşmelerinde temsilcimiz Beşktaş'la eşleşen Alman devi Bayern Münih, resmi Twitter hesabından Beşiktaş'a göndermede bulundu.



