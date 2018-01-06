Nunnally'den iyi haber geldi

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 79-74 yendi.
Sarı-lacivertlilerde James Nunally, üçüncü çeyreğin son bölümünde yaptığı smaçın ardından ters bir şekilde yere düşerek sakatlandı.
Yaptığı smaç sonrası dengesini kaybeden ve kafa üstü zemine düşen Nunally, bir süre hareketsiz kalarak izleyenleri korkuttu.
Oyuncuya sağlık ekibi tarafından hemen müdahale edilirken, boyunluk takılan Nunnaly, sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
- Sarı-lacivertli takım yetkilileri tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından Nunnaly'nin bilincinin açık, sağlık durumunun da iyi olduğu, geceyi kontrol amaçlı hastanede geçireceği bilgisi paylaşıldı.
Asbaşkanımız Ozan Balaban James Nunnally’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi | https://t.co/ab8RFhnzg0 pic.twitter.com/GnaCv4Tf34
Asbaşkanımız Ozan Balaban James Nunnally’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi | https://t.co/ab8RFhnzg0 pic.twitter.com/GnaCv4Tf34— Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 5 Ocak 2018
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