Spor Nuri Şahin açıkladı Ciddiyetsiz davranışları nedeniyle transferi yapmadık
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Nuri Şahin açıkladı: Ciddiyetsiz davranışları nedeniyle transferi yapmadık

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi kapsamında Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Şahin, ocak ayında yaptığı transfer görüşmelerine ilişkin dikkat çeken bir anısını paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Şahin açıkladı: Ciddiyetsiz davranışları nedeniyle transferi yapmadık
Nuri Şahin - Antalyaspor

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Şahin, ocak ayında kadrosuna kattıkları isimlerle ilgili konuşurken bir dünya yıldızını ise ciddiyetsiz tavırları nedeniyle kadroya katmadıklarını açıkladı.

İşte Nuri Şahin'in dikkat çeken o açıklaması;

"Çok ünlü tanınmış yıldız bir oyuncuyla da uzaktan bağlantı ile görüştük. Gayri ciddi davranışları nedeni ile kendisine teşekkür ettik ve görüşmeyi 2 dakika içerisinde sonlandırdık. Ciddiyete ve disipline çok önem veririm. Bana karşı da takım arkadaşlarına karşı da gayri ciddi davranışlar sergileyecek takımın ruhuna zara verecek insanlarla çalışmak istemem"

  • Öte yandan Nuri Şahin'in bahsettiği futbolcunun Diego Costa olduğu öğrenildi. Costa, Brezilya'da forma giydiği takımdan ayrıldıktan sonra Antalyaspor'a önerilmiş ve bu transferin tamamlanmak üzere olduğu iddia edilmişti.
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