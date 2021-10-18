Spor Nuri Şahin futbolculuk kariyeri ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı
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Nuri Şahin futbolculuk kariyeri ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı

Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın gönderilmesinin ardından takımın futboldan sorumlu ismi olan Nuri Şahin, futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Şahin futbolculuk kariyeri ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı
Nuri Şahin, Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim olmuştu.

Antalyaspor'da Nuri Şahin geleceğiyle ilgili kararı verdi. 33 yaşındaki isim, futbolculuk kariyerini sonlandırdı ve teknik direktörlük kariyerine adım attı.

Önceki günlerde Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer alacak isimler belli olmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım Teknik Sorumluluğuna 57 yaşındaki Hollandalı Alfons Groenendijk'in, performans antrenörlüğüne Marcelo Lins Martins'in getirildiği vurgulanmıştı.

Antalyaspor, daha önce de yardımcı antrenör Michael Lindeman ile kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün Nuri Şahin'in ekibine dahil olduğunu açıklamıştı.

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