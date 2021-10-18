Nuri Şahin futbolculuk kariyeri ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın gönderilmesinin ardından takımın futboldan sorumlu ismi olan Nuri Şahin, futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

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