Spor Nuri Şahin kendisini oyuna alarak jübile yapacak
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Nuri Şahin kendisini oyuna alarak jübile yapacak

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, ligin son haftasında Galatasaray ile oynayacak maçın son dakikalarında oyuna girecek ve futbola veda edecek.

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Haber Merkezi Diğer
Nuri Şahin kendisini oyuna alarak jübile yapacak
Nuri Şahin kariyerinde; Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi büyük takımların formalarını giydi.

Ekim ayından bu yana teknik adamlık yapmasına rağmen futbolculuk lisansı hala aktif olan ve maç kadrolarında ismi 'oyuncu' olarak yer alan Nuri Şahin'in, Galatasaray ile oynayacak maçta kendi taraftarı önünde sürpriz bir vedaya hazırlandığı bildirildi.

Yerel basından Akdeniz Manşet'in haberine göre Nuri Şahin, maçın son bölümde sahaya futbolcu olarak çıkacak ve kendi taraftarı önünde kısa bir süre sahada yer aldıktan sonra kramponlarını tamamen asacak.

  • Antalyaspor’un başında son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen Nuri Şahin, en uzun yenilmezlik serisiyle kulüp tarihine geçmişti.

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