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Spor Nuri Şahin Süper Ligin en iyi futbolcusunu açıkladı
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Nuri Şahin Süper Lig'in en iyi futbolcusunu açıkladı

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, yılın futbolcusunun Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Nuri Şahin Süper Ligin en iyi futbolcusunu açıkladı
Nuri Şahin

Antalyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Nuri Şahin, Süper Lig'de forma giyen oyuncularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

33 yaşındaki teknik adam, en beğendiği oyuncunun Nwakaeme olduğunu söyledi.

Tivibu Spor'a konuşan Nuri Şahin'in açıklamaları şöyle:

  • "Ligde beğendiğim çok oyuncu var. Uğurcan Çakır inanılmaz bir kaleci, Altay Bayındır da öyle. Kerem Aktürkoğlu çok iyi bir oyuncu. Doğukan Sinik bence yine çok iyi, bunu hocası olduğum için söylemiyorum. Çok farklı bir yetenek ve çok kaliteli... Anthony Nwakaeme bence ligin en iyi futbolcusu. Yine benim için bu ligin en iyi oyuncularından bir tanesi Konyasporlu Amir Hadziahmetovıc. Kendisi çok beğendiğim ve bence gereken değeri görmeyen bir oyuncu. O kadar çok oyuncu var ki... Kim Min-Jae inanılmaz iyi. Ama bence şu an ligin en iyisi ve yılın futbolcusu Anthony Nwakaeme."
Nwakaeme bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 11 gol atıp, 10 da asist kaydetti.
Nwakaeme bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 11 gol atıp, 10 da asist kaydetti.

Nuri Şahin: "Antalyaspor sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da isminden söz ettirecektir"
SPOR
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