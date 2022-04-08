Nuri Şahin Süper Lig'in en iyi futbolcusunu açıkladı

Antalyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Nuri Şahin, Süper Lig'de forma giyen oyuncularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
33 yaşındaki teknik adam, en beğendiği oyuncunun Nwakaeme olduğunu söyledi.
Tivibu Spor'a konuşan Nuri Şahin'in açıklamaları şöyle:
- "Ligde beğendiğim çok oyuncu var. Uğurcan Çakır inanılmaz bir kaleci, Altay Bayındır da öyle. Kerem Aktürkoğlu çok iyi bir oyuncu. Doğukan Sinik bence yine çok iyi, bunu hocası olduğum için söylemiyorum. Çok farklı bir yetenek ve çok kaliteli... Anthony Nwakaeme bence ligin en iyi futbolcusu. Yine benim için bu ligin en iyi oyuncularından bir tanesi Konyasporlu Amir Hadziahmetovıc. Kendisi çok beğendiğim ve bence gereken değeri görmeyen bir oyuncu. O kadar çok oyuncu var ki... Kim Min-Jae inanılmaz iyi. Ama bence şu an ligin en iyisi ve yılın futbolcusu Anthony Nwakaeme."