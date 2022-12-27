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Nwakaeme Süper Lig yolunda: Teklif yapıldı

Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme için harekete geçti. Siyah-beyazlıların Nijeryalı futbolcuya 2024 yılına kadar sözleşme teklif ettiği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nwakaeme Beşiktaşa transfer olacak mı?
Nwakaeme, yaz döneminde Al Fayha ile sözleşme imzalamıştı.

Süper Lig'de puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarda bulunan yönetimin sol kanata bir takviye yapmayı hedeflediği öğrenildi.

N'Koudou'nun performansından memnun olmayan teknik heyetin, Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme'nin transferine onay verdiği bildirildi. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Nijeryalı futbolcu için için düğmeye bastı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Beşiktaş, Nwakaeme'ye 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşme teklif etti.

  • Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Burada Al-Fayha formasıyla 7 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gol kaydetti.

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