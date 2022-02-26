Nwakaeme üç teklifi reddetti, transfer kararını verdi

Trabzonspor'un 3 sezon önce İsrail liginden kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, bordo-mavili forma ile dikkat çekici bir performans sergiledi. Geldiğinden bu yana sergilediği göz alıcı performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlamayan Nwakaeme'ye Arap yarım adasından 3 teklifin olduğu ancak tecrübeli futbolcunun bu önerilere 'hayır' dediği belirtildi. Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in Arabistan'da formasını giydiği Al-Hilal'den teklif alan futbolcunun menajerine, 'Suudi Arabistan' da oynamak istemiyorum' dediği ve buradan kendisine teklif getirmemesini istediği belirtildi.

Trabzonspor yönetiminin Nwakaeme'nin menajeriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken kısa bir süre içerisinde yeni sözleşmenin imzalanmasının beklendiği aktarıldı.

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Trabzonspor'da kalma konusunda bir tereddüt yaşamayan Nwakaeme, bordo mavili takımda bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 9 gol attı 9 da asist yapma başarısı gösterdi.

📸 Nwakaeme & Avcı pic.twitter.com/BKNoU3YyP3 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 25, 2022