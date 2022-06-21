Spor Nwakaemenin yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu

Bordo-mavili takıma veda eden Anthony Nwakaeme'nin Suudi Arabistan ekibi El Ittihad'a transfer olacağı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Nwakaemenin yeni takımı belli oldu
Nwakaeme, Trabzonspor'da 3 kupa kazandı.

Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi netleşti.

Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibi El Ittihad ile el sıkıştığı bildirildi.

Gazeteci Özgür Sancar'ın aktardığı habere göre El Ittihad Kulübü, yıllık 4,5 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme konusunda Nwakaeme ile anlaştı.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı kaydedildi.

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