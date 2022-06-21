Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi netleşti.

Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibi El Ittihad ile el sıkıştığı bildirildi.

Gazeteci Özgür Sancar'ın aktardığı habere göre El Ittihad Kulübü, yıllık 4,5 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme konusunda Nwakaeme ile anlaştı.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı kaydedildi.

SPOR Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması: 'İlgimiz olmadı'