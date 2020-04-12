Obi Mikel'e vatandaşından tepki: "O mesajı kaptan yazar"
Nijerya Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Joseph Dosu, Obi Mikel'in Trabzonspor'dan ayrılmasını değerlendirdi. Dosu, Mikel'in yanlış yaptığını açıklarken ayrılığının 'hata' olduğunu söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Liglerin ertelenmemesine tepki gösteren ve sosyal medya hesabından yazdığı mesaj sonrasında yönetimin tepkisini çeken Obi Mikel, Trabzonspor'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş ve İngiltere'ye gitmişti.
Konuyla ilgili olarak Nijerya Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Joseph Dosu, "Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrılarak hata yaptı. Sosyal medya mesajını önce kulüple görüşmeliydi. Bu yazıyı biri yazacaksa kaptan yazar" ifadelerini kullandı.
Obi Mikel, sezon başında Trabzonspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Nijeryalı orta saha oyuncusu bordo mavililerde 19 Süper Lig maçına çıkmıştı. Tecrübeli isim bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretememişti.
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