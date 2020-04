Liglerin ertelenmemesine tepki gösteren ve sosyal medya hesabından yazdığı mesaj sonrasında yönetimin tepkisini çeken Obi Mikel, Trabzonspor'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş ve İngiltere'ye gitmişti.

Konuyla ilgili olarak Nijerya Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Joseph Dosu, "Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrılarak hata yaptı. Sosyal medya mesajını önce kulüple görüşmeliydi. Bu yazıyı biri yazacaksa kaptan yazar" ifadelerini kullandı.

Obi Mikel, sezon başında Trabzonspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Nijeryalı orta saha oyuncusu bordo mavililerde 19 Süper Lig maçına çıkmıştı. Tecrübeli isim bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretememişti.

Obi Mikel: "Başkan paylaşımı silmemi istedi ben de reddettim" The Athletic'e konuşan Nijeryalı futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımdan dolayı kulübün rahatsız olduğunu ifade ederek, "Paylaşımımdan rahatsızlardı. Başkan ile ofisinde yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim. Bana, paylaştığım gönderiyi silmem gerektiğini ifade ettiler. Bunu reddettim, bu benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz ve düşüncelerimi ifade etmekte özgürüm" dedi. "Evine dönersen geri gelemezsin dediler""UEFA, bütün ligleri erteledi. Türkiye'de neden oynanmaya devam ediyor? Bu doğru değil, bu benim fikrimdi ama Trabzonspor işin bu tarafını umursamıyordu. Onlara eve gitmek istediğimi söyledim, Onlar bana, 'Eğer evine gidersen buraya dönemezsin" dediler, ben de 'Pekala, evime gidiyorum' dedim""Çocuklarıma her sabah yalan söylemek zorunda kalıyordum""Kulübe, çocuklarımı görmeye ihtiyacım olduğunu söyledim. Beni her sabah arıyorlar ve telefonda ağlıyorlardı. Sokakta neden kimsenin birbirine dokunmadığını, arkadaşlarının neden oynamaya gelmediğini soruyorlardı. Onları panik haline sokmamak için her sabah söylediğim yalanlar yüzünden mutlu değildim" "Aldığım karar her şeye değerdi""Kontratımdan vazgeçerek finansal anlamda büyük bir darbe aldığımı söyleyebilirim ama aldığım karar, her kuruşuna değerdi. Londra'ya indiğimde kız arkadaşım tedirgindi çünkü İngiltere hükümetinin uçuşları iptal etme durumu söz konusuydu. Bunun aylar sürdüğünü, çocuklarımı göremediğimi ve onlara yardım edemediğimi düşünsenize...""Trabzonspor ile şampiyon olabilirdik""Trabzonspor'da her hafta oynuyordum, her şey iyiydi. Takım kazanıyordu ve ligin zirvesindeydik. İyi oynuyorduk. Oynadığım futboldan zevk alıyordum ve ligi kazanma ihtimalimiz vardı ama doğru şeyi yapmak adına ben bundan vazgeçtim. Trabzonspor'a geri dönme ihtimalim yok. Kariyerimdeki yeni açacağım sayfaya odaklandım. Neresi olacak bilmiyorum, evime yakın olmak istiyorum. Belki İngiltere olur, bilemiyorum. Neler olacağını göreceğiz"