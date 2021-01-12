Oğulcan Çağlayan'ın transferiyle ilgili flaş iddia: Bonservis parası hala ödenmemiş

Geçen sezon bitime 6 maç kala sözleşmesini tek taraflı feshederek Rizespor'dan ayrılan ve Galatasaray'a imza atan Oğulcan Çağlayan'ın daha önceki transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kayseri Erciyesspor eski başkanı Ziya Eren, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'ın transferinde 1 milyon 200 bin euro bonservis ücretini kulübe ödemediğini ifade etti.

"Beş yıldır biz alacağımızı alamadık"





Radyospor'a konuşan Eren, "Canım yanıyor. Rizespor hala Oğulcan Çağlayan'ın bonservis ödemesini yapmadı. Türk Ticaret Kanunu'na göre bu ödemenin yapılması gerekiyor. Ortada bir sözleşme var, protokol var fakat hala bu bonservis ücreti tahsil edilmedi. Rizespor kendine göre alacağını takip etmekte haklı ama Rizespor hala bize borcunu ödemedi. 5 yıldır biz alacağımızı alamadık, Rizespor alacaklarına gösterdiği hassasiyeti umarım borcunu ödemekte de gösterir" ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çağlayan, 2016-2017 sezonu yaz transfer döneminde 1 milyon 200 bin Euro bonservis ücreti karşılığında dönemin 1. Lig takımı Erciyesspor'dan Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.