SÜPER LİG

Oğulcan Çağlayan'ın transferiyle ilgili flaş iddia: Bonservis parası hala ödenmemiş

Kayseri Erciyesspor'un eski başkanı Ziya Eren, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'ın bonservis ücretini 5 yıldır ödemediğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Geçen sezon bitime 6 maç kala sözleşmesini tek taraflı feshederek Rizespor'dan ayrılan ve Galatasaray'a imza atan Oğulcan Çağlayan'ın daha önceki transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kayseri Erciyesspor eski başkanı Ziya Eren, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'ın transferinde 1 milyon 200 bin euro bonservis ücretini kulübe ödemediğini ifade etti.

"Beş yıldır biz alacağımızı alamadık"


Radyospor'a konuşan Eren, "Canım yanıyor. Rizespor hala Oğulcan Çağlayan'ın bonservis ödemesini yapmadı. Türk Ticaret Kanunu'na göre bu ödemenin yapılması gerekiyor. Ortada bir sözleşme var, protokol var fakat hala bu bonservis ücreti tahsil edilmedi. Rizespor kendine göre alacağını takip etmekte haklı ama Rizespor hala bize borcunu ödemedi. 5 yıldır biz alacağımızı alamadık, Rizespor alacaklarına gösterdiği hassasiyeti umarım borcunu ödemekte de gösterir" ifadelerini kullandı.

  • Oğulcan Çağlayan, 2016-2017 sezonu yaz transfer döneminde 1 milyon 200 bin Euro bonservis ücreti karşılığında dönemin 1. Lig takımı Erciyesspor'dan Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.

Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor'dan ayrılarak Galatasaray'a transfer olması da krize neden olmuştu.
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor'dan ayrılarak Galatasaray'a transfer olması da krize neden olmuştu.

UÇK’dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan’a şoke eden ceza
UÇK’dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan’a şoke eden ceza

UÇK’nın kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor’un Oğulcan Çağlayan’ı Kayseri Erciyes’ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin Euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken, Galatasaray Kulübü’nün resmi tebligatın kulübe ulaşması sonrasında bu karara itiraz edeceği ve kararı Tahkim Kurulu’na taşıyacağı belirtildi. Ne olmuştu?Geçen sezon Çaykur Rizespor Kulübü, Oğulcan Çağlayan’ın 1 yıllık opsiyonunu kullanarak oyuncunun sözleşmesini uzatmış, oyuncu ise bunu kabul etmeyerek lig devam ettiği sırada sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Geçen sezonun son maçlarında Rize’de forma giymeyen ve sezonu boşta tamamlayan Oğulcan Çağlayan, daha sonrasında yeni sezonun başında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamıştı.

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