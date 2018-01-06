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Oğuz Çetin'den olay Fatih Terim cevabı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Oğuz Çetin, daha önce Milli Takım'da beraber çalıştığı Fatih Terim'le alakalı zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Fatih Terim Galatasaray'da 4. dönemini yaşıyor.

Fatih Terim Galatasaray'da 4. dönemini yaşıyor.

Fotoğraf: AA

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği 'Spor Söyleşileri' programında konuşan Oğuz Çetin, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakkında sert ifadeler kullandı.

Ajansspor'un aktardığına bir katılımcının, 'Siz ve Fatih Terim İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz’ sorusu üzerine Çetin, şöyle karşılık verdi;

  • "İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız."

Oğuz Çetin Milli Takım'da 4.5 yıl Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.
Oğuz Çetin Milli Takım'da 4.5 yıl Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.


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