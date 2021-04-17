Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumu belli oldu

Beşiktaş'ın sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlık yaşayan Oğuzhan Özyakup, oyuna devam edememiş ve sahayı sedyeyle terk etmişti.Siyah-beyazlı kulüp 28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."