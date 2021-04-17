Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Oğuzhan Özyakupun sağlık durumu belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumu belli oldu

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oğuzhan Özyakupun sağlık durumu belli oldu
Oğuzhan Özyakup'un ayağını yere basamadığı görülmüştü.

Beşiktaş'ın sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlık yaşayan Oğuzhan Özyakup, oyuna devam edememiş ve sahayı sedyeyle terk etmişti.

Siyah-beyazlı kulüp 28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş Ankaragücü'ne takıldı: Vodafone Park'ta puanlar paylaşıldı
SPOR
Beşiktaş Ankaragücü'ne takıldı: Vodafone Park'ta puanlar paylaşıldı

Beşiktaşlılardan N'Kodou'ya penaltı tepkisi: Larin'in elinden aldı Korcan'ın üstüne vurdu
SPOR
Beşiktaşlılardan N'Kodou'ya penaltı tepkisi: Larin'in elinden aldı Korcan'ın üstüne vurdu


Abone Ol Google News
​Yazın nasıl denize gireceğiz

​'Yazın nasıl denize gireceğiz'

Antalya sahili balon balığı kaynıyor.
Trabzonda ikinci perde

Trabzon'da ikinci perde

​Trabzonspor Süper Lig'de Hatayspor'u ağırlıyor.
Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor

Modernize çekili top sistemlerinin TSK'ye teslimatları sürüyor.

​Hasankeyf-2 köprüsü açılıyor.

Turgut Özal'ın mezarı başında İnfitar Suresi'ni okudu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.