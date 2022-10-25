Spor Okan Buruk soyunma odasında çılgına döndü Nasıl izin verirsiniz?
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Okan Buruk soyunma odasında çılgına döndü: Nasıl izin verirsiniz?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasında oyuncuları fırçaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Buruk Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasında oyunculara neler söyledi?
Okan Buruk

Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşmasının 2-0’dan 2-2’ye gelmesiyle adeta çılgına döndü.

Tecrübeli teknik adam, soyunma odasında oyuncularına kızdı. Özellikle son dakikalarda yenilen 2. gole çok sinirlenen Buruk, “Bu maçı nasıl verirsiniz? Nasıl 2-2’ye getirirsiniz” diyerek futbolcuları yapılan hatalardan dolayı fırçaladı. En çok nasibini alan isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

Uzatmalarda korner organizasyonu yapmaya çalışırken topu kaybeden Kerem, takımının savunmada az adamla yakalanmasına ve skoru 2-2’ye gelmesine sebebiyet verdi.

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