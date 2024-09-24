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Okan Buruk Avrupa Ligi'ndeki hedefi açıkladı

Okan Buruk Avrupa Ligi'ndeki hedefi açıkladı

17:3724/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yunus Akgün - Okan Buruk
Yunus Akgün - Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile oyuncu Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde PAOK ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu. Mental olarak çok iyi durumda olduklarını dile getiren Buruk, "Galatasaray ve Türk futbolu için kazanmak istiyoruz." dedi.

Galatasaray, Avrupa Ligi ilk maçında PAOK ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk ile futbolculardan Yunus Akgün basın toplantısında soruları yanıtladı.


Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları:

"Mental olarak çok iyi durumdayız. Galatasaray ve Türk futbolu için kazanmak istiyoruz."


"Florya'da ortam çok başka, dışarıdan farklı yansıtılıyor. Öz güvenimiz hep çok yüksek. Dışarıda suni bir ortam yaratılıyor. Oyuncularımıza ve kendimize güveniyoruz. Sezon başı hatalar yaptık ama adı üstünde, sezon başı. Milli takımdan gelen oyuncular... Bütün Avrupa bu maç yoğunluğunu konuşuyor. Geçen sezon 12-13 ay sürdü."

'Bizde bir sakinleme olur'

"Hazırlık süreci her takım için zaman alıyor, bizim için da bazen daha fazla oluyor. Kadro tamamlandı. Transfer dönemi bittikten sonra bizde bir sakinleme olur. Artık sadece futbola, sahaya odaklandık. Bu da galibiyetler ve başarılar getiriyor."


'Biz aç bir takımız!'

"Kafamızda 'Hafta sonu Fenerbahçe'yi yendik, daha yapacak bir şey yok' gibi bir düşünce olamaz. Biz aç bir takımız! Başarıya ve galibiyete açız. Bunu sahada göstereceğiz."


"Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde takımın yanında olmak istedi. Arkadaşlarına desteğini, maçtan sonra sevincini hepimiz gördük. Mauro Icardi ile Victor Osimhen bir arada oynayacak. İnşallah 3'ü bir arada oynar. Kimin oynayacağı bilinmez. Her oyuncu değerli, herkes oynayacak."

"Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe maçında ne kadar oynamak istediğini biliyordum. Dün kendisiyle konuştum. 3-0'da yanlış bir penaltı, bizim adımıza da birçok şeyi değiştirdi. Hakemin maçı 3-1'e getirmesi birçok şeyi değiştirdi, skoru korumak üzerine hamleler yaptık. O yüzden oyuna alamadık, bunu kendisine de anlattım."


"UEFA Avrupa Ligi'nde favori takımlardan olmak önemli ve değerli. Öz güveni yükselten bir şey. Her takım birbirine sürpriz hazırlayacak. Kazanarak başlamanın önemini hatırlatmak istiyorum. 36 takımlık sıralamada yerimizi belirlemek için önemli. İlk 8 içinde olmak için çok maç kazanmalıyız. Kazanmaya yönelik oynayacağız ama maç içinde şans da yanımızda olmalı."

Yunus Akgün şöyle konuştu:

"Derbiyi kazandık ve 6'da 6 yaptık. Bunun vermiş olduğu moral de var. PAOK maçını kazanarak, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."


"Oynadıkça daha iyi olacağım. Kendi performansım önemli ama benden daha önemlisi takımın iyi olması, her maçı kazanması. Her şey çok güzel gidiyor. Ben de inşallah aynı şekilde devam ederim."

"Oynadıkça daha iyi olacağım. Kendi performansım önemli ama benden daha önemlisi takımın iyi olması, her maçı kazanması. Her şey çok güzel gidiyor. Ben de inşallah aynı şekilde devam ederim."






#Galatasaray
#PAOK
#Okan Buruk
#Avrupa Ligi

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