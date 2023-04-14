Okan Buruk: Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz

Süper Lig'in 29.haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa konuştu.

''Taraftarımız da bizim oyun gücümüzü arttırıyor''

' Her şeyi doğru yaptık. Taraftarımız da bizim oyun gücümüzü arttırıyor. Takımı arkadan itiyorlar. Sonuca bakmadan oynadık.''

''Salı günü maçımız var, hemen o maça odaklanacağız''

"Takım maçın başından sonuna kadar taktik disiplinden kopmadan konsantrasyon içinde oynadı. Bu çok önemli. Şimdi Salı günü maç var. Hemen o maça odaklanacağız."

''Rekor düşünmüyoruz''

"Rekor düşünmüyoruz , ana rekor şampiyonluk! Hep şampiyonluk üzerine odaklandık! Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Her maç bir final. Şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz."

''Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz''

"Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz. Kazandığımız zaman şampiyonuz. Arkamızdan gelen iki iyi rakibimiz var. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile maçlarımız var. Bu yarış sürmese bile, Galatasaray'ın hedefi yine tüm maçları kazanmak olacak. Puan kaybetmesini beklediğimiz takım yok!"











