Okan Buruk: Daha çok transfer gerekiyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların tek golünü Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Galatasaray'da takımın başında ilk maçına çıkan Okan Buruk, 2-1'lik mağlubiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Buruk, şimdiye kadar 3 transfer yaptıklarını ancak yetersiz olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, daha çok çalışıp taraftarı memnun edecek seviyeye geleceklerinin de altını çizdi.

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Ayhan Akman'ın oğulları Efe ve Hamza'nın da maçta süre almasından dolayı mutlu olduğunu belirten Buruk, kendilerini her geçen gün daha da geliştireceklerini söyledi.

Buruk, yaptığı açıklamaların tamamında, "

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Ayhan Akman’ın oğulları Efe ve Hamza adına çok sevindim. Baran ve Emirhan’ı kullanamadık, üzüldük. Hepsi bizim oğlumuz. Yaşları küçük, ilk defa böyle bir kampa geldiler. İnşallah hepsini geliştiririz. Hamza daha uzun süre aldı ve iyi işler yaptı. 50-55 dakika oyuncularımız yüksek tempoda mücadele etti. Sonrasında yorgunluklar başladı, top kayıpları ve hatalar oldu. Önümüzde 4 haftalık bir süre var. Hatalar üzerine çalışacağız. Maç bittiğinde en büyük sevincimiz, 7 akademi oyuncusunun sahada olmasıydı. Onlarla gurur duyduk. İnşallah bize uzun süre hizmet eden oyuncular yetiştiririz. Sergio Oliveira 3. transferimiz oldu. Transfere devam etmek istiyoruz. Daha çok transfer lazım gibi duruyor. Çalışmamız gerekiyor. İyi çalışıyoruz. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Onlara layık olmaya çalışacağız." cümlelerine yer verdi.