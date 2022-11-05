Okan Buruk: Farklı bir galibiyet alabilirdik

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Trabzon-İstanbul seferini yapan uçakta 'şaka' krizi: Ekipler bomba prosedürü uyguladı

Trabzon-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağında "Elimdeki bardağı yere atsam bomba gibi patlar" şakası paniğe neden oldu. İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçakta polis ekipleri bomba prosedürü uyguladı. Yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.