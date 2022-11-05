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Okan Buruk: Farklı bir galibiyet alabilirdik

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk ise, maçı daha farklı skorla kazanabileceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Buruk: Farklı bir galibiyet alabilirdik
Okan Buruk

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk ise, maçı daha farklı skorla kazanabileceklerini söyledi.

Buruk'un derbi galibiyetinden sonra yaptığı açıklamalar şu şekilde:

  • "İlk yarıda üstümüzde tutukluk vardı. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1'lik bir sonuç ama belki 7-3 bile bitebilecek maçtı. Futbolcu olarak ilk derbim de Beşiktaş'a karşıydı. O gün iki gol atmıştım, bugün de iki gol attık. Bu benim için sevindirici. Galatasaray daha iyi olacak. Bugünkü oyunu çok abartmıyorum. İkinci yarıyı da daha iyi oynayabilirdik. Beşiktaş'ın da yakaladığı şanslar vardı ama oyunun geneline bakınca kazanmayı hak edenin biz olduğunu düşünüyorum. Icardi'ye topları getirmemiz gerekiyor. Getirdiğimizde atabileceğini biliyoruz."
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