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Spor Okan Buruk Galatasaray sorusuna cevap verdi
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Okan Buruk Galatasaray sorusuna cevap verdi

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğü olur" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Okan Buruk Galatasaray sorusuna cevap verdi
Okan Buruk

Kariyerinde Akhisarspor'la Türkiye Kupası ve Başakşehir'le de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, birçok takımdan teklif aldığını açıkladı.

Adı Galatasaray'la da anılan başarılı teknik adam, teklif gelmesi durumunda sarı-kırmızılı takımı çalıştırabileceğini söyledi.

Sabah'a konuşan Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Birçok teklif aldım"

  • "Süper Lig'den ve yurt dışından birçok teklif aldım. Yüzde yüz istediğim bir proje ve yukarı doğru bir adım atmak için bekledim. Çalışmayı seviyoruz ama bazen beklemek gerek. Ama saha kenarında olmayı özledim. Bu süreçte maçları genelde televizyondan izledim. Son olarak sevgili Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu Hull City'nin bir maçına gittik. İnsan atmosferin içinde olunca özlediğini daha iyi anlıyor. Yeşil zemine basmak önemli."


"Galatasaray'ı çalıştırmaktan büyük mutluluk duyarım"

  • "Galatasaray altyapısından yetişmiş, o formaya uzun yıllar hizmet etmiş ve büyük başarılar elde etmiş bir futbolcu olarak, teknik adamlık kariyerimde de ismimin Galatasaray için geçmesi mutluluk verici. Ben o tesislere 11 yaşında girdim, 18 sene oynadım. Sonra İtalya maceram oldu. Gittim, geldim. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur. Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel. Bana da hem sokakta hem sosyal medya üzerinden taraftarların büyük bir desteği, ilgisi var. Bunun için de böyle bir görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi-manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım."

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