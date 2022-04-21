Okan Buruk Galatasaray sorusuna cevap verdi Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğü olur" dedi.

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