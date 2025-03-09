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Okan Buruk Galatasaray'ın başında ligde "Dalya" dedi

Okan Buruk Galatasaray'ın başında ligde "Dalya" dedi

21:269/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de oynadıkları Alanyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig maçına çıktı.


Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da futbolcu olarak unutulmazlar arasına giren Okan Buruk, teknik adamlıkta da başarılı bir grafik çiziyor.

Sarı-kırmızılı takımın 13. olduğu 2021-2022 sezonundan sonra göreve getirilen Buruk, 2,5 sezonu geride bıraktı. Bu süreçte 138 resmi maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, 99 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.


Okan Buruk, Alanyaspor müsabakasıyla Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100. karşılaşmasında görev yaptı. Geride kalan bölümde ligdeki 99 maçta 81 galibiyet alan Buruk, 12 beraberlik, 6 yenilgi gördü. Okan Buruk idaresinde son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da 25 maç sonunda namağlup liderlik koltuğunda oturuyor.






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Trendyol Süper Lig

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