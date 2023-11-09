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Spor

Okan Buruk hakeme yüklendi: 2 büyük hata yaptı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Hakem kararlarını eleştiren Teknik direktör Okan Buruk, "Skoru etkileyecek 2 büyük hata yaptı" ifadelerini kullandı.

01:47 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:51 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Okan Buruk hakem kararlarına tepkili.

Okan Buruk hakem kararlarına tepkili.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta karşılaşmasında sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları:

'Davies'e kırmızı kart vardı'

"Konumuzu direkt hakeme bağlamak istemiyorum. İki maçta da Bayern Münih gibi bir takıma karşı en iyi oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies 2. sarıdan atılabilirdi. Faulü veriyorsan ikinci sarıyı da vermen gerekir. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına basma var. Bunlar kırılma noktaları"


'2 büyük hata yaptı'

"Hakem ilk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıktı, hata yapması çok normal. Skoru etkileyecek 2 büyük hata yaptı"


'Pozisyonları atsaydık...'

"Girdiğimiz pozisyonları atsaydık, şu an gruptan çıkmış olarak konuşabilirdik"


'Tepki verdik ama maçı çeviremedik'

"İlk maça göre rakibimize daha fazla pozisyon verdik. Makineleşmiş bir takımla oynadık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz gruptan çıkmak. Burada 1 puan alsaydık bizim için iyi olabilirdi. Son dakikalarda bir tepki verdik ama maçı çeviremedik"


'Icardi adalesi tuttu'

"Icardi'nin adalesi tuttu ve rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino yorulduğu için çıkmak zorunda kaldı. Hakim ile ilgili sürece dikkat ediyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok"


Galatasaray'ın Okan Buruk paylaşımı:




#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Okan Buruk
#Bayern Münih
37 dakika önce
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