Okan Buruk: 'Hakemin kendini sorgulaması lazım'

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı ve puanını 74’e çıkardı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana çıkardı.





Müsabakayı gol yemeden tamamlayan Galatasaray ayrıca Süper Lig’de bu sezon kalesini de 10. kez gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 29 müsabakada kalesinde 27 gol gördü.





Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hakemin performans anlamında kendisini sorgulaması gerekiyor" dedi. Buruk'un açıklamaları şu şekilde:





"İsabetli şut vermedik"

"Aslında ligin üçüncüsüne karşı deplasman galibiyeti. Üstün oynadık. Maçın tamamında güvenli oynadık. Belki biraz daha üretebilirdik, üçüncü bölgede daha iyi işler yapabilirdik. Ama rakibe isabetli şut vermedik. Gol yemeden kapatmak da önemli."





"Aynı heyecanı yaşıyoruz"

"Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor. Galatasaray'ın heyecanını gördük, taraftarın heyecanını gördük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."





"Konsantrasyon için önemli"

"Önemli ve değerli bir galibiyet. Cuma günü oynamak önemliydi, haftanın başı. Gelecek hafta da cuma oynayacağız, sonra Türkiye Kupası da var. Onun dışında haftada tek maçlar. Hazırlanmamız ve konsantrasyon için de önemli oluyor."





"Kendini sorgulasın"

"Eren'e verilen sarı kart inanılmaz. Bugün verilen sarı kartları ve faul standartlarını değerlendirmek gerekiyor. Hakemin performans anlamında kendisini sorgulaması gerekiyor."





"Ofsayt gibi görünüyordu"

“Hem gol yediğimiz ofsayt hem de bizim itiraz ettiğimiz penaltı pozisyonun VAR kararı hızlı geldi. İyi mi kötü mü... Bir şey söylemeyelim hemen sevk ediyorlar. Önemli bir marka değerimiz var düşürdüğümüz için sevk oluyor. Fenerbahçe maçında yediğimiz goldeki ofsayt çizgisine inanmıyordum. Bugün yediğimiz goldekini görmedim. Kulübeden ofsayt gibi görünüyordu."















