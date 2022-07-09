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Okan Buruk: Hem kendimiz mutlu olacağız hem taraftarımızı mutlu edeceğiz

Avusturya’nın Graz kentinde yeni sezona hazırlanan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, Türk halkının Kurban Bayramı’nı kutlarken, "Hem kendimiz mutlu olacağız hem taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Okan Buruk: Hem kendimiz mutlu olacağız hem taraftarımızı mutlu edeceğiz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları çerçevesinde Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında hazırlıklarını sürdürüyor.

"Hem kendimiz mutlu olacağız hem taraftarımızı mutlu edeceğiz"

Antrenman öncesi Galatasaray TV’ye açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, “Öncelikle buradaki bütün ekibimizin, ailemizin bayramını kutluyorum. Ülkemizin, bütün Türk halkının bayramını kutlamak istiyorum. Hem sportif anlamda hem de ülke olarak ileriye doğru ilerleyeceğimiz bir sene olsun. İnşallah hepimiz için güzel bir gelecek ortaya çıkar. Ülkemizden uzağız. Ama buradaki çalışma bizim için çok daha önemli. İnşallah burada güzel bir şekilde hazırlanıp hem kendimiz mutlu olacağız hem taraftarımızı mutlu edeceğiz" açıklamasında bulundu.

  • "Oyuncularımıza bayağı yüklendik"
  • Kamp çalışmaları çerçevesinde ilk hazırlık maçını oynayacaklarını ifade ederek, "“İlk hazırlık maçımızı oynayacağız. Bizle ilk çalışmaya başlayan grupla bu maça çıkacağız. Genç oyuncularımız var. Antrenmanlarda çalışma temposunu yükselten, özellikle içerideki oyuncularımız bu kaliteyi ortaya koyuyorlar. Hazırlık kampındayız. Oyuncularımıza bayağı da yüklendik aslında. Hazırlık maçı oyuncuları durumlarına göre değerlendirip, ona göre süre vereceğim” diye konuştu.

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