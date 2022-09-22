Okan Buruk: Hepinize ihtiyacım var

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan sarı-kırmızılı takım, günü çift idmanla tamamladı. Milli takımlara giden oyunculardan yoksun bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, her oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Tecrübeli teknik adam, ligin geride kalan haftalarında forma şansı bulamayan isimlerle sık sık toplantı yapıyor.

Ligin uzun bir maraton olduğunu düşünen Buruk’un oyunculara, “19 takımın mücadele ettiği bir sezon yaşıyoruz. Ligde 29 maça daha çıkacağız. Her birinize ihtiyacım var. Herkes zamanı geldiğinde şans bulacak” şeklinde seslendiği öğrenildi.

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Yerliler bekliyor

Sarı-kırmızılı takımda en az süre alan futbolculara bakıldığında yerli oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Metehan Baltacı henüz sarı-kırmızılı takımla süre bulamadı. Ayrıca Hamza Akman, Barış Yılmaz ve Berkan Kutlu da en az süre alan oyuncular olarak dikkat çekiyor.

Okan Buruk’un 8+3 kuralı sebebiyle bu isimleri de sık sık rotasyon içerisinde kullanmak istediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

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