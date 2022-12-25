Spor Okan Buruk "Yüzde yüz galibiyet sevinci yaşayamadık"
FUTBOL FUTBOL

Okan Buruk: "Yüzde yüz galibiyet sevinci yaşayamadık"

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Okan Buruk İstanbulspor maçı sonrası ne dedi?
Galatasaray, 15. hafta sonunda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında evinde İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve ligde liderliğe yükseldi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ise maçın ardından açıklamalarda bulundu.


"Liderlik koltuğundayız ve burada kalmak istiyoruz"

Hedeflerinin bu haftayı lider olarak bitirmek olduğunu belirten Buruk, "Bugün maç öncesi isteğimiz, hayalimiz, gün sonunda lider olarak bu haftayı lider bitirmekti. Maçın sonunda bunu yaşadık. Biraz son 10 dakikadaki hem oyun olarak hem rakibe verdiğimiz pozisyon olarak bunu biraz kötü bir şekilde yaşadık. Yüzde yüz galibiyet sevinci yaşayamadık. Böyle maçlar ve böyle skorla olacak. İlk yarının 40 dakikalık bölümünde çok üstün oyandık. Gol pozisyonları vardı, direkten dönen toplar vardı. İkinci yarı daha dengeli geçti. 3. golü bulmamız gerekirdi. 3. golü bulsaydık daha erken maçı bitirebilirdik. Duran toptan gol yedik. 2-1 olunca hem rakibi oyun içerisinde dahil ettik, biz de biraz baskı altına girdik. Son 10 dakika ve ilk yarının 5 dakikalık bölümü dışında genel olarak Galatasaray takımı oyunu daha çok domine eden, daha çok pozisyona giren taraftı. Günün sonunda 3 puan ile bitirdik. Liderlik koltuğundayız. Burada kalmak istiyoruz. Bunun için de bugünden daha iyi olmak zorundayız. Bunu da net bir şekilde biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada diğer arkadaşlarla birlikte antrenman yapacak"

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’nın sarı kart görerek cezalı duruma düşmesinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Sinirlenmemin nedeni, kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkartmak istedi, onun ortadan çıkacağım demesi, kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen oyuncular plan yapar. Onla ilgili şeyimiz de yok. Bu hafta cezalı durma düştü. Cezalı olan hiçbir oyuncuyu hiçbir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyor. Burada kalıp diğer arkadaşlarla birlikte antrenman yapacak" diye cevap verdi.

"Şans geldiğinde kendini ispat etmek zorunda"

İsviçreli futbolcu Haris Seferovic için ise Okan Buruk, "3 gün önce kupa maçımız vardı. Orada onu denedik. Bütün oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz. Bugün ona süre vermedim. Orada Mertens’i önde kullanmak istedim, hareketliliğinden dolayı ve oyunu yönetmesinden dolayı. Taktiksel bir tercih olduğu için Seferovic'i değerlendirmedik. Şans geldiğinde kendini ispat etmek zorunda. O da, biz de bunu istiyoruz. Bundan sonra daha iyi olma şansı onun elinde. Daha çok çalışacağız. 3 tane santrforumuz var. Burada bir yarış var. En iyi olan çıkıp oynayacak. Hala Seferovic’e güveniyoruz, şans da vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz ne olursa olsun bize destek olmaları"

Kadrodaki bütün oyunculara güvendiklerini söyleyen Okan Buruk, "Süre alıyorlar en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Belli oyuncular üzerinden bunu yönetmek bana yanlış geliyor. Belki geçen seneden kalan hasarlar var. Kadro çok değişti. Geçen senenin etkileri Galatasaray takımının üzerinde bitmiyor. Sezon başı bunu ortadan kaldırmak için geldik. Bir yandan psikolojik olarak bunu yenmeye çalışıyoruz bir yandan başarılı olmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan beklentimiz ne olursa olsun destek olmaları. Bütün oyuncularımıza destek olmalarını isteyeceğim" dedi.

Victor Nelsson: "Sivasspor maçına kazanmak için çıkacağız"
SPOR
Victor Nelsson: "Sivasspor maçına kazanmak için çıkacağız"
Ronaldoyu harcadılar

'Ronaldo'yu harcadılar'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekizli yıldız Ronaldo hakkında konuştu.
Galatasarayda mutluyum

'Galatasaray'da mutluyum'

​Victor Nelsson, İstanbulspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Gomis Aslanı zirveye taşıdı

Gomis Aslan'ı
zirveye taşıdı

​İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu.
Okan Buruk'tan <br>oyuncusuna tepki

Okan Buruk'tan
oyuncusuna tepki

​Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncuya tepkisini bu sözlerle dile getirdi.
'Gördüklerimin<br> arasında en iyisi'

'Gördüklerimin
arasında en iyisi'

Feyyaz Uçar'dan Beşiktaşlılar arasında tartışılan yorum.
'Doğru bulmuyorum'

'Doğru bulmuyorum'

Şenol Güneş, N'Koudou'nun pozisyonu hakkında konuştu.
'İki puan kaybettik'

'İki puan kaybettik'

​Erol Bulut, Beşiktaş maçı sonrasında karşılaşmayı değerlendirdi.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​​Beşiktaş deplasmanda Gaziantep ile berabere kaldı.
'Kırmızı oğlu kırmızı'

'Kırmızı oğlu kırmızı'

Spor yorumcuları, N'Koudou'nun pozisyonunu değerlendirdi.
Gol düellosunda<br>kazanan yok

Gol düellosunda
kazanan yok

​Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı.
Çıkmayan kırmızı <br>tartışma çıkardı

Çıkmayan kırmızı
tartışma çıkardı

VAR da hakemin kararını değiştirmedi.
'Tek negatif durum...'

'Tek negatif durum...'

​Andrea Pirlo, Adana Demir mağlubiyetini değerlendirdi.
'Zor şartlar altında kazandık'

'Zor şartlar altında kazandık'

​Vincenzo Montella, Karagümrük galibiyetini değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.