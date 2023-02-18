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Spor

Okan Buruk takımda rehavet istemiyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından ligler, oynanacak erteleme maçlarıyla birlikte şubat ayının son haftası itibarıyla başlayacak.

12:15 . 18/02/2023 Cumartesi
DHA
Galatasaray ligde zirvede yer alıyor

Galatasaray ligde zirvede yer alıyor

Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, ligin 24'üncü haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecekti. Ancak Gaziantep ekibinin ligden çekilmesi nedeniyle sarı-kırmızılı takım bu haftayı maç yapmadan geçecek ve hanesine 3 puan yazdıracak.

Değişiklik olmayacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Mart Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın belirlenen tarihte oynanıp oynanmayacağına dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) resmi bir açıklama gelmese de erteleme maçları şubat ayının son haftasında başlayacağı için maç takviminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Galatasaray, aranın ardından ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak. Galatasaray ligde ise ilk resmi maçına 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa karşısında çıkacak.

Rehavet için uyarı yapılıyor

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın 25 ve 28 Mart'ta Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde maçlar oynayacak olması, bu süreçte Galatasaray'ın fazla maç yapamadan milli araya gitmesine neden olacak. Bu durum ise teknik heyette endişe yaratıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularının rehavete kapılmasını istemiyor. Sarı-kırmızılı ekip konsantrasyonu yüksek tutmak ve form seviyesini yukarı çıkartmak için 20-26 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak. Galatasaray'ın burada Gençlerbirliği ve Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçı oynaması planlanıyor.


#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
1 saat önce
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Okan Buruk takımda rehavet istemiyor
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