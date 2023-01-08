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Okan Buruk'tan derbi sonra mesaj: İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Okan Buruk yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, ''İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Buruktan derbi sonra mesaj: İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek
Okan Buruk

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardın Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Taraftara teşekkür ederim

  • ''Oyuncularım maça çok hızı hazırlandı, motivelerdi. Herkesten maça damgasını vurmasını istedim. Sonradan girenler de etkili oldu. İlk yarıda 2-3 pozisyon daha bulabilirdik. Üstün olan taraftık, kazandığımız için mutluyuz. Galatasaray taraftarına da teşekkür ederim.''

''Hatayspor maçını düşünüyoruz''

  • ''Galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz, bizi Florya'dan çok güzel uğurladılar. 7'de 7 ile gidiyoruz. Şimdiden 4 gün sonraki Hatay maçını düşünmeye başladık.''

İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek

  • '' İşimizi seviyoruz. Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncularımız burada mutlu. Enerjilerini veriyorlar. İnsani kaliteleri de çok yüksek. İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek.''
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