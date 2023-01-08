Okan Buruk'tan derbi sonra mesaj: İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Okan Buruk yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, ''İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek'' açıklamasında bulundu.

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