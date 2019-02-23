Okan Buruk'tan Erol Bulut'a tepki: Herhalde başka maçı seyretti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor’un evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 yendiği maçın ardından konuşan Okan Buruk, “İstekliydik, mücadele ettik. Topa rakipten çok sahip olmak istedik. Daha çok pas yapmak istedik. Takibin özellikle uzun toplarla gelip, bizden kazanacağı toplarla hücum yapacağını biliyorduk. Biz pas oyununu daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Attığımız gollerle de bunu gösterdik” dedi.

Erol Bulut’un maç sonunda yaptığı ‘Adalet diyorum, gerisini siz doldurun’ açıklamasına tepki gösteren Buruk, “Herhalde başka maçı seyretti Erol Hoca. Keşke bu maçı seyretseydi bu maçı değerlendirseydi. Ben başka maçı seyrettiğini düşünüyorum. Çünkü 3-0'lık bir galibiyet var. Ve pozisyonun penaltı olmadığı net belli. İlk topa vuran bizim oyuncumuz. İki kişi de ayağını aynı anda kaldırıyor ve topa bizim oyuncumuz vuruyor. Faul verilecekse bizim lehimize verilmesi gerekiyordu. Hakemin bence ilk verdiği karar yanlıştı. Daha sonra VAR'dan seyredip kararını düzeltti. Adil olan bir maç yaşadığımızı düşünüyorum. Genel olarak maç içerisinde hakem yüzde 70 rakip takım lehine kullandı kararları. Ayrıca bu anlamda Hüseyin Göçek'e teşekkür etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.



